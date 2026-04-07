Alpiarça volta a destacar-se na modalidade da equitação de trabalho

A Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, em Alpiarça, recebeu a segunda jornada do Campeonato Regional do Centro de Equitação de Trabalho, num dia que juntou alguns dos nomes mais sonantes da modalidade e confirmou o potencial do concelho para acolher eventos de dimensão competitiva. Com 46 inscritos, perto do limite máximo definido pela organização, a prova decorreu sob exigência elevada e nem o mau tempo travou a adesão. Ao longo da jornada realizaram-se três provas, ensino, maneabilidade e velocidade, que totalizaram 138 entradas em pista. Em competição estiveram cavaleiros de vários escalões, desde os níveis de formação até às categorias mais experientes, como consagrados e masters, num programa que pôs à prova técnica, precisão, controlo e rapidez.

Apesar de não haver representantes de Alpiarça entre os participantes, a organização considera que o objectivo foi cumprido. “Dar a conhecer a reserva a quem vem de fora” foi uma das metas apontadas por Daniel Brás, professor de equitação na Reserva Natural do Cavalo do Sorraia, que fez um balanço positivo da iniciativa e destacou também a importância de promover a modalidade. Entre os grandes destaques esteve Gilberto Lopes da Silva, bicampeão mundial de equitação de trabalho, com títulos conquistados em 2018 e 2022. O cavaleiro de Alcochete competiu em cavalos estreantes e consagrados e voltou a sublinhar a exigência da disciplina, à qual se dedica desde os nove anos. Diz treinar várias horas por dia e considera que este é um desporto que exige entrega total. Também marcou presença Carminho Filipe, filha do cavaleiro, que aos 12 anos conquistou o título de campeã da Europa de Equitação de Trabalho em juniores, em 2025, sendo ainda a mais jovem cavaleira de sempre a representar Portugal num Campeonato do Mundo da disciplina, em 2023. A organização esteve a cargo do município de Alpiarça, Junta de Freguesia de Alpiarça, Reserva Natural do Cavalo do Sorraia e CRCET.