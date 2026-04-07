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Sociedade | 07-04-2026 15:00

Bombeiros Voluntários de Pernes elegeram órgãos sociais

Bombeiros Voluntários de Pernes elegeram órgãos sociais
António Marcelino Talhão continua como presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de Pernes
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A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes elegeu os órgãos sociais para o triénio 2026-2028. Foi apresentada uma única lista a sufrágio, mantendo-se todos os anteriores presidentes do diferentes órgãos.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes elegeu os órgãoss sociais para o triénio 2026-2028. Foi apresentada uma única lista a sufrágio, mantendo-se todos os anteriores presidentes do diferentes órgãos, nomeadamente António Marcelino Rodrigues Talhão como presidente da direcção, Raúl Violante como presidente da assembleia geral e Valentim Gomes como presidente do concelho fiscal.

A direção é também composta por Lígia Morais (vice-presidente), Adélia Veneno (tesoureira), Leonardo Santos (1º secretário) e Vanessa Gonçalves (secretário). Na assembleia-geral, foi eleito como vice-presidente João Semião e Henrique Belino será o secretário. Carlos Maria é vice-peesidente do conselho fiscal e Domingos Abreu tem o cargo de secretário relator

Na assembleia geral realizada de seguida foi eleito o órgão directivo do Grupo de Dadores de Sangue da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pernes, encabeçado liderado por Luís Ferreira, tendo ainda como secretária Ana Sofia Ferreira e como vogais Vanessa Gonçalves, Mariana Santos, Martim Ferreira, Paulo Santos, Patrícia Neves e Rui Lucas.

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