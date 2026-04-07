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Sociedade | 07-04-2026 12:00

Dádiva de Sangue no Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira

sangue doacao
foto ilustrativa
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A acção reveste-se de especial importância numa altura em que existem novos critérios para a dádiva de sangue, permitindo que muitas pessoas que anteriormente estavam impedidas de doar possam agora tornar-se dadores activos.

No sábado, 11 de Abril, entre as 09h00 e as 13h00, o Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira vai receber mais uma Dádiva de Sangue, numa iniciativa promovida pela Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em parceria com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação.
A acção reveste-se de especial importância numa altura em que existem novos critérios para a dádiva de sangue, permitindo que muitas pessoas que anteriormente estavam impedidas de doar possam agora tornar-se dadores activos. A iniciativa pretende reforçar as reservas de sangue e sensibilizar a população para a importância da dádiva regular, um gesto simples que pode salvar vidas. Durante a manhã, os dadores terão ainda a oportunidade de visitar a exposição “Shades of Dance/Sombras da Dança”, do artista Adão Conde, patente na galeria Campus 7 Art, localizada no corredor da Clínica FisioCampus, junto à zona de doação.

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