Refood de Santarém ganha nova casa para uma ajuda mais digna e eficaz

O núcleo da Refood de Santarém já tem nova casa. A organização de voluntariado recebeu, a 27 de Março, as chaves do espaço que vai acolher a futura sede, num momento há muito aguardado por quem, diariamente, assegura apoio alimentar a dezenas de famílias carenciadas e pessoas em situação de sem-abrigo. A visita ao local contou com a presença da vereadora do Desenvolvimento Social da câmara de Santarém, Teresa Ferreira, que sublinhou a importância do trabalho desenvolvido pela equipa.

A nova sede, situada na Rua 16 de Abril, no Alto do Bexiga, tem 420 metros quadrados e surge como resposta a uma necessidade do núcleo, já que o antigo espaço se tornou insuficiente face ao crescimento da actividade. O espaço foi alugado pela Câmara de Santarém e cedido gratuitamente à Refood, mediante contrato de comodato aprovado em reunião do executivo municipal.

Para o coordenador do núcleo, Rui César, este é um passo importante, que representa muito mais do que uma simples mudança de instalações. “O antigo centro de operações já estava a ficar pequeno e com poucas condições para o nosso trabalho. Isto é uma nova luz ao fundo do túnel. Temos aqui espaço, novas oportunidades e capacidade para crescer mais caso seja necessário”, afirmou, desejando, contudo, que esse crescimento não seja reflexo de um aumento das necessidades sociais na cidade.

O responsável destaca que o novo espaço irá melhorar as condições de funcionamento, tanto para voluntários como para beneficiários, havendo uma área de espera digna e abrigada para os beneficiários e melhores acessos para quem faz recolhas, podendo os voluntários estacionar e descarregar sem ser preciso fazer manobras apertadas, como é o caso com o actual espaço. Haverá também uma área de armazenamento de bens não perecíveis, uma sala de reuniões, espaço de atendimento e até uma cozinha industrial, após o espaço ser remodelado.

Apesar do entusiasmo, o desafio agora é equipar e adaptar o espaço. Rui César sublinha que a organização precisa de apoio técnico e material, desde bancadas e mesas em inox a luzes para as divisões e arranjos no chão. “Não recebemos qualquer contrapartida pelo apoio que damos. As ajudas que temos são da câmara, que irá garantir a renda, água e luz deste espaço. De resto, vivemos da boa vontade de parceiros e beneméritos”, explicou o coordenador.

A vereadora Teresa Ferreira reforçou o apoio da câmara e não poupou elogios ao trabalho desenvolvido pela Refood, sublinhando o papel crucial da organização no apoio social do concelho. “Vocês prestam um trabalho extraordinário e o município precisa dessa ajuda. Infelizmente, as necessidades são cada vez maiores e o que fazem diariamente é excepcional”, disse, acrescentando que o novo espaço corresponde plenamente às necessidades da organização.

A mudança definitiva para o novo espaço está prevista para o final do Verão, aproveitando o período em que a actividade abranda. “Se tudo correr bem, começamos a mudança em Agosto, que é quando fechamos para férias, e retomamos aqui a actividade em Setembro. É uma previsão, mas é o nosso objectivo”, adiantou.