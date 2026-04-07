ULS Lezíria promove formação prática sobre gestão de catástrofes

O Núcleo de Enfermagem Médico-Cirúrgica da Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria dinamizou uma acção de formação subordinada ao tema “Gestão de Catástrofe na ULS Lezíria: da Teoria à Prática”. A iniciativa decorreu no auditório do Hospital Distrital de Santarém e teve como principal objectivo reforçar a preparação dos profissionais de saúde para situações de excepção, numa altura em que são reconhecidas lacunas ao nível do conhecimento e da resposta operacional nesse tipo de cenários.

A sessão contou com a participação de Bráulio Sousa, enfermeiro mestre em enfermagem médico-cirúrgica, perito na área da gestão de catástrofe, que abordou os conceitos fundamentais relacionados com a gestão de catástrofes, bem como os protocolos e normas nacionais aplicáveis à gestão de catástrofes em unidades hospitalares e a sua interligação com a Proteção Civil.

Sandra Marques, enfermeira gestora do Serviço de Urgência Geral, apresentou o Plano de Catástrofe Externo da ULS Lezíria, destacando a sua organização e operacionalização em contexto real. Já o delegado de segurança da ULS Lezíria, Nuno Teixeira, falou sobre as medidas de autoprotecção, com enfoque no Plano de Catástrofe Interno e na urgência da sua implementação e operacionalização ao nível dos diferentes serviços.