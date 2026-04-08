Sociedade | 08-04-2026 13:49
Agredia e obrigava a companheira a ajudá-lo a furtar carros em Santarém
Arguido ficou em prisão preventiva depois de ter furtado pelo menos 20 viaturas e ter agredido, ameaçado e obrigado a namorada a participar nos crimes.
Obrigava a companheira, com quem mantinha uma relação há cerca de três meses, a participar nos “assaltos que praticava” e quando esta se negava “agredia-a com murros e bofetadas e ameaçava-a de morte”. Na quarta-feira, 1 de Abril, acabou detido, fora de flagrante delito e na sequência de mandados de detenção, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas da prática dos crimes de violência doméstica, furto qualificado e furto qualificado, na forma tentada, informa em nota o Ministério Público (MP).
De acordo com o MP o indivíduo está fortemente indiciado pela prática de furtos, designadamente ao furto de viaturas, obrigando a vítima, sua companheira, com quem mantinha uma relação conjugal desde Dezembro de 2025, a participar nos mesmos, contra a sua vontade.
O Ministério Público acredita que nos últimos três meses, o arguido furtou, para além de outros objectos, cerca de duas dezenas de veículos automóveis, apropriando-se dos mesmos. Na quinta-feira, 2 de Abri, foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.
O inquérito corre termos na 1.ª Secção do DIAP da Comarca de Santarém, sendo o Ministério Público coadjuvado pela GNR.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1764
01-04-2026
Capa Vale Tejo
01-04-2026
Especiais de O MIRANTE
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região