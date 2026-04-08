Agredia e obrigava a companheira a ajudá-lo a furtar carros em Santarém

Arguido ficou em prisão preventiva depois de ter furtado pelo menos 20 viaturas e ter agredido, ameaçado e obrigado a namorada a participar nos crimes.

Obrigava a companheira, com quem mantinha uma relação há cerca de três meses, a participar nos “assaltos que praticava” e quando esta se negava “agredia-a com murros e bofetadas e ameaçava-a de morte”. Na quarta-feira, 1 de Abril, acabou detido, fora de flagrante delito e na sequência de mandados de detenção, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas da prática dos crimes de violência doméstica, furto qualificado e furto qualificado, na forma tentada, informa em nota o Ministério Público (MP).

De acordo com o MP o indivíduo está fortemente indiciado pela prática de furtos, designadamente ao furto de viaturas, obrigando a vítima, sua companheira, com quem mantinha uma relação conjugal desde Dezembro de 2025, a participar nos mesmos, contra a sua vontade.

O Ministério Público acredita que nos últimos três meses, o arguido furtou, para além de outros objectos, cerca de duas dezenas de veículos automóveis, apropriando-se dos mesmos. Na quinta-feira, 2 de Abri, foi sujeito a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.

O inquérito corre termos na 1.ª Secção do DIAP da Comarca de Santarém, sendo o Ministério Público coadjuvado pela GNR.