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Sociedade | 08-04-2026 16:32

Álcool ao volante continua a preocupar nas estradas de Vila Franca de Xira

Álcool ao volante continua a preocupar nas estradas de Vila Franca de Xira
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Um dos detidos tentou ludibriar os agentes, alegando ter a carta apreendida, acabando por alterar várias vezes a versão até confirmar que não possuía qualquer documento válido.

O concelho de Vila Franca de Xira continua a registar elevados números de condutores a conduzir sob o efeito do álcool, apanhados pela Polícia de Segurança Pública, uma realidade preocupante que volta a evidenciar-se com as recentes detenções efectuadas pela PSP.
Entre os dias 2 e 6 de Abril, o fim de semana da Páscoa, a Divisão Policial de Vila Franca de Xira deteve seis homens por crimes rodoviários nas freguesias da Póvoa de Santa Iria, Alverca do Ribatejo e na cidade de Vila Franca de Xira.
A maioria das detenções está relacionada com condução em estado de embriaguez. O caso mais grave ocorreu na Póvoa de Santa Iria, onde um homem de 37 anos acusou uma taxa de álcool no sangue (TAS) de 2,54 g/l, já considerada crime, tendo acabado detido. Em Alverca do Ribatejo, um homem de 32 anos apresentou uma TAS de 1,65 g/l.
Já na cidade de Vila Franca de Xira, foram detidos dois homens por condução sob efeito de álcool: um de 56 anos, com uma TAS de 1,62 g/l, e outro de 41 anos, com 1,47 g/l.
Para além dos casos relacionados com o consumo de álcool, registaram-se ainda duas detenções por condução sem habilitação legal. Um homem de 27 anos admitiu não possuir carta de condução, enquanto outro, de 43 anos, tentou inicialmente ludibriar os agentes, alegando ter a carta apreendida, acabando por alterar várias vezes a versão até confirmar que não possuía qualquer documento válido.
Todos os detidos foram notificados para comparecer perante a autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação, sendo que um dos suspeitos foi presente a tribunal.
As autoridades alertam que a condução sob o efeito do álcool continua a ser um dos principais factores de risco nas estradas, reforçando o apelo à responsabilidade dos condutores no concelho.

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