Almeirim procura investidor para construir hotel e responder à falta de alojamento

A oferta de alojamento em Almeirim é muito limitada, rondando a centena de camas, distribuídas por um hotel e alguns alojamentos locais.

A construção de um novo hotel para responder ao aumento de eventos culturais e desportivos no concelho de Almeirim e à escassez de alojamento é uma pretensão local, estando o município a procurar um investidor privado para o projecto. Joaquim Catalão, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, disse à agência Lusa que o concelho tem vindo a receber “eventos de média dimensão” e iniciativas de cariz internacional, realizadas sobretudo no Imóvel de Valências Variadas (IVV), que atraem “milhares de pessoas”.

No entanto, segundo o autarca, a oferta actual de alojamento é muito limitada, rondando “as cem camas”, distribuídas por um hotel e alguns alojamentos locais, o que leva muitos participantes a pernoitarem noutros concelhos da região ou mesmo em Lisboa. “Quando há estes eventos, as pessoas têm dificuldade em arranjar quarto em Almeirim e acabam por dormir em Santarém ou, em alguns casos, optam por ir para Lisboa e regressar depois ao concelho”, afirmou.

O presidente da câmara deu como exemplo um evento recente realizado no IVV, com cerca de 500 participantes durante dois dias, em que parte significativa dos visitantes teve de procurar alojamento fora do concelho. O autarca sublinhou que o aumento da actividade cultural e a realização crescente de eventos empresariais e desportivos exigem uma resposta ao nível do alojamento. “Estamos à procura de um parceiro que queira investir em Almeirim na construção de um hotel com capacidade para dar resposta à procura que existe e que neste momento não conseguimos satisfazer”, concluiu.

Criação de uma rota cultural e patrimonial

Joaquim Catalão disse ainda que quer aumentar a oferta hoteleira, enquadrando essa prioridade na estratégia de desenvolvimento turístico que a autarquia pretende implementar. Essa estratégia passa pela criação de uma rota cultural e patrimonial, com vários equipamentos museológicos, com o objectivo de incentivar os visitantes a permanecerem em Almeirim “um ou dois dias” e não apenas a usufruírem da restauração local.

Entre os projectos está a criação de um Museu Interpretativo da História de Almeirim, a instalar na antiga Igreja do Espírito Santo, conhecida como “escolas velhas”, prevendo‑se a ampliação do edifício nа sequência da aquisição de terrenos adjacentes pela autarquia. O município quer também reabilitar o pórtico de Paço dos Negros e criar naquele local um museu interpretativo dedicado ao pórtico real. Outro projecto em análise é a criação de um Museu do Traje, inspirado numa exposição atualmente patente no IVV, associada ao Festival Internacional de Folclore, que se realiza no concelho a partir de 24 de Abril. Segundo Joaquim Catalão, ainda não está definido o local para esse museu, estando a câmara a estudar várias hipóteses.