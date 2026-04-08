Alpiarça assinala Dia Mundial da Actividade Física

O concelho de Alpiarça assinalou o Dia Mundial da Atividade Física com uma iniciativa simbólica promovida no âmbito do programa “Alpiarça Ativa +55”, reforçando a aposta do município na promoção de um estilo de vida saudável junto da população sénior.

A data foi celebrada com a participação de dezenas de seniores que integram o programa, dinamizado pelo Gabinete de Desporto do Município. Num momento marcado pela união e pelo espírito de equipa, os participantes formaram um coração humano com balões, como forma de representar a energia e a vitalidade do grupo.

A Câmara de Alpiarça tem vindo a afirmar o seu compromisso em garantir que os cidadãos com mais de 55 anos possam desfrutar de uma vida activa e equilibrada. Nesse sentido, o programa “Alpiarça Ativa +55” surge como uma resposta estruturada, promovendo não só a prática regular de exercício físico, mas também o convívio e o bem-estar em geral.

Mais do que um conjunto de actividades físicas, esta iniciativa pretende combater o sedentarismo e contribuir para a prevenção de doenças, nomeadamente as de natureza cardiovascular, reforçando a importância de hábitos de vida saudáveis em todas as idades.