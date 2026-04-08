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Sociedade | 08-04-2026 12:00

Antigos alunos da Escola Agrária de Santarém organizam jornadas técnicas

sala de conferencias
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As primeiras Jornadas Técnicas da Associação dos Antigos Alunos da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) vão decorrer no dia 16 de Abril, no auditório da ESAS, a partir das 13h00.

As primeiras Jornadas Técnicas da Associação dos Antigos Alunos da Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) vão decorrer no dia 16 de Abril, no auditório da ESAS, a partir das 13h00. A iniciativa é subordinada ao tema Agroecologia – “Caminhos para uma Agricultura Sustentável e Regenerativa” e tem como objectivo reunir gerações de profissionais, estudantes, investigadores e produtores em torno de práticas agrícolas mais sustentáveis, resilientes e regenerativas.
O programa das jornadas inclui um painel diversificado de oradores especialistas, que vão abordar temas centrais da agroecologia e da agrosustentabilidade, nomeadamente a gestão de ecossistemas agrícolas; infraestruturas ecológicas; biodiversidade em sistemas agrícolas; microbiologia dos solos; e bioindicadores na avaliação de práticas regenerativas
O ponto alto do dia, segundo a organização, será uma mesa-redonda dedicada ao impacto do acordo União Europeia-Mercosul na agricultura portuguesa e europeia, moderada por representantes do sector. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia obrigatória, devido à lotação limitada do auditório. Os interessados devem inscrever-se através do formulário online disponível em: https://forms.gle/rn1JdEbmtrT3YNwa7.
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