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Sociedade | 08-04-2026 13:58

Azambuja integra projecto para pessoas com daltonismo na Estratégia Municipal de Saúde

Azambuja integra projecto para pessoas com daltonismo na Estratégia Municipal de Saúde
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Município é pioneiro no país ao incluir projecto que ajuda as pessoas com daltonismo na identificação de cores na sua estratégia de saúde.

Azambuja é neste momento o único município a integrar na sua Estratégia Municipal de Saúde o projecto ColorAdd: A cor é para todos- um sistema universal de identificação de cores desenvolvido para apoiar pessoas com daltonismo. Com esta medida, a autarquia, refere em comunicado, pretende contribuir para “uma sociedade mais acessível e inclusiva”.

O projecto foi apresentado na terça-feira, 7 de Abril, na sessão pública dedicada à apresentação da Estratégia Municipal de Saúde que decorreu no Auditório Municipal do Páteo do Valverde, reunindo diversos munícipes interessados em conhecer as principais prioridades e linhas orientadoras do concelho na área da saúde e do bem-estar.

Segundo o município, a sessão contou com a participação activa da comunidade, incentivando o envolvimento dos cidadãos na construção de políticas locais de saúde e reforçando o objectivo de um futuro mais saudável, inclusivo e consciente para todos.

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