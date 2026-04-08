Bombeiros Municipais de Alpiarça recebem uma nova ambulância

Autarquia ofereceu uma nova ambulância ao Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça no valor de 75 mil euros.

Câmara Municipal de Alpiarça ofereceu ao Corpo de Bombeiros Municipais uma nova ambulância no valor de 75 mil euros.

O município de Alpiarça celebrou 112 anos de elevação a concelho no dia 2 de Abril, quinta-feira, e durante as celebrações houve tempo para uma oferta do município ao Corpo de Bombeiros Municipais de Alpiarça. Uma nova ambulância, entregue pela mão de Sónia Sanfona, presidente da câmara municipal de Alpiarça, no valor de 75 mil euros.

A presidente da autarquia destacou a importância de renovar toda a frota de ambulâncias, “As duas ambulâncias, mais uma do ponto de INEM, já estavam visivelmente para lá do seu fim de vida e não tinham condições, nem para os bombeiros operarem, nem para as pessoas que eram socorridas”, afirma.

Através da Comunidade Intermunicipal está prevista a aquisição de uma nova viatura de combate a incêndios florestais e de um conjunto de equipamentos de proteção individual, como capacetes e fardas, considerado por Sónia Sanfona, “Essencial para que os elementos da nossa corporação possam cumprir a sua missão”, confessa.