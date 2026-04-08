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Sociedade | 08-04-2026 21:00

Chamusca realizou tarde cultural centrada na árvore Ginkgo Biloba

Chamusca realizou tarde cultural centrada na árvore Ginkgo Biloba
A emblemática árvore do Largo 25 de Abril foi o centro de uma tarde que cruzou música, poesia e artes - foto DR
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Chamusca assinalou o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, a 21 de Março, com uma tarde cultural centrada na emblemática Ginkgo Biloba do Largo 25 de Abril.

A vila da Chamusca assinalou o Dia Mundial da Árvore e da Poesia, a 21 de Março, com um programa cultural e educativo que celebrou a natureza através da música, da palavra e das artes. As iniciativas decorreram entre o Largo 25 de Abril e a Biblioteca Municipal, tendo como ponto central a Ginkgo Biloba ali existente, uma árvore com várias décadas de história e que é hoje um dos elementos mais marcantes daquele espaço público.
O programa decorreu junto à árvore com o momento musical “Vozes que Crescem como Árvores”, protagonizado pelos alunos do Clube de Música, que interpretaram duas canções inspiradas na Ginkgo Biloba. Seguiu-se “Palavras que Ganham Corpo”, uma leitura performativa com componente dramática apresentada pelos alunos do Clube de Teatro, num registo que cruza expressão artística e evocação simbólica da natureza. A tarde prosseguiu com a oficina criativa “Folhas que Marcam Histórias”, dirigida às famílias, que propôs a criação de separadores de livros a partir de elementos naturais, entre as quais folhas de Ginkgo Biloba.
Na Biblioteca Municipal da Chamusca, foi apresentada a colectânea Biloba: Estação de Poesia, da autoria de Preciosa Venâncio Costa, com apresentação de João José Bento. Ainda na biblioteca, decorreu a actuação da Tuna da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, com o momento “Melodias que Contam Histórias”. A encerrar o programa foi inaugurada a exposição “Entre Folhas e Olhares”, dedicada à Ginkgo Biloba e às múltiplas leituras artísticas que a árvore suscita.
Situada junto ao Fontanário da Branca de Neve, a Ginkgo Biloba distingue-se pelo porte e pela transformação sazonal que imprime àquele espaço, sendo há muito uma referência visual e afectiva para a comunidade.

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