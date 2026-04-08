Condutor alcoolizado tentou levar carro para a zona ribeirinha de Vila Franca de Xira

Passagem de nível da zona do cais de Vila Franca de Xira - que vai desaparecer com a duplicação da linha do norte - continua a ser palco de problemas. PSP deteve condutor alcoolizado esta semana que tentou levar o carro para zona pedonal. Com a detenção evitou-se um cenário de possíveis atropelamentos.

A passagem de nível do cais de Vila Franca de Xira, que tem sido um ponto negro de sinistralidade ferroviária já tendo ceifado a vida a 29 pessoas em 15 anos, voltou a ser palco no dia 5 de Abril para mais uma situação perigosa. Valeu a presença de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local. Pelas 18h00 desse dia, na passagem de nível, um homem de 52 anos foi detido pelos crimes de desobediência e resistência e coação sobre um agente da autoridade. O caso, segundo a PSP, aconteceu quando o homem, que conduzia um automóvel, tentou entrar na zona restrita à circulação pedonal, no caminho que dá acesso, entre outros, ao jardim Constantino Palha. Os agentes que estão de serviço na passagem de nível, para assegurar que ninguém tenta atravessar a linha com as cancelas fechadas, aproximaram-se do condutor e perceberam da janela o forte odor a álcool. Na tentativa de efectuar o despiste sobre o consumo de bebidas alcoólicas, o condutor recusou fazer o teste, resistindo e rejeitando qualquer acto de fiscalização por parte dos agentes da PSP, nunca colaborando com as autoridades, mantendo “uma atitude agressiva”, segundo as autoridades, sendo de imediato controlado e algemado, prevenindo-se a escalada da actuação e o risco de algum peão ser atropelado. O detido recolheu às salas de detenção do COMETLIS, a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial e conhecer as medidas de coação.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE