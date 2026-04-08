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Sociedade | 08-04-2026 15:15

Crianças do Colégio D. Pedro assistem a demonstração de meios da GNR

Crianças do Colégio D. Pedro assistem a demonstração de meios da GNR
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Militares da GNR promoveram uma demonstração de meios junto de crianças que frequentam o colégio.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou uma acção junto de crianças que frequentam o ATL do Colégio D. Pedro, em Santarém, com demonstração de meios de diversas valências.

A iniciativa realizou-se esta quarta-feira, 8 de Abril, nas instalações do Destacamento Territorial de Santarém da GNR.

“Acreditamos na importância destas acções que permitem às nossas crianças ter um maior conhecimento e proximidade com a Guarda Nacional Republicana”, lê-se numa publicação desta autoridade.

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