Militares da GNR promoveram uma demonstração de meios junto de crianças que frequentam o colégio.

Crianças do Colégio D. Pedro assistem a demonstração de meios da GNR

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou uma acção junto de crianças que frequentam o ATL do Colégio D. Pedro, em Santarém, com demonstração de meios de diversas valências.

A iniciativa realizou-se esta quarta-feira, 8 de Abril, nas instalações do Destacamento Territorial de Santarém da GNR.

“Acreditamos na importância destas acções que permitem às nossas crianças ter um maior conhecimento e proximidade com a Guarda Nacional Republicana”, lê-se numa publicação desta autoridade.