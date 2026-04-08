Parreira e Foros de Arrão assinalam Dia Nacional dos Moinhos

As localidades de Parreira (Chamusca) e Foros do Arrão (Ponte de Sor) celebram no fim‑de‑semana de 11 e 12 de Abril, mais uma edição dos Moinhos Abertos, iniciativa integrada no Dia Nacional dos Moinhos.

As localidades de Parreira (Chamusca) e Foros do Arrão (Ponte de Sor) celebram no fim‑de‑semana de 11 e 12 de Abril, mais uma edição dos Moinhos Abertos, iniciativa integrada no Dia Nacional dos Moinhos. O programa, que envolve associações locais, grupos culturais e a população das duas localidades, pretende valorizar o património e reforçar a ligação da comunidade à sua memória colectiva.

As actividades arrancam no dia 11, na Parreira, com a participação do Coro da Academia Sénior da Parreira e Chouto e do Grupo de Danças e Tradições da AFATI, num momento que inclui também a oferta de pequeno‑almoço aos visitantes. Segue‑se a demonstração do moinho em funcionamento, oportunidade rara para observar de perto um ofício que marcou gerações. O almoço partilhado, aberto à população, mantém viva a tradição de convívio que sempre acompanhou estas celebrações.

Durante a tarde, as atenções deslocam‑se para os Foros de Arrão, onde o Moinho de Vento volta a ser palco de actuações culturais, reunindo novamente o Grupo de Danças e Tradições da AFATI e o Coro da Academia Sénior. No Centro Interpretativo (CIMFA) será apresentado o projecto “Moinhos do Rio Degebe: contributos para a salvaguarda da sua memória”, por Francisca Mendes e Maria Antónia Sim‑Sim, seguindo‑se a inauguração da exposição “Moinhos do rio Degebe – História e Memórias”, de Francisca Mendes e a iniciativa termina com um beberete.

A iniciativa, pretende reforçar a importância dos moinhos enquanto elementos identitários do território e chamar a atenção para a necessidade de preservar um património que, apesar de silencioso, continua a contar a história das comunidades que o rodeiam.

O programa prolonga‑se até dia 12, mantendo viva a tradição e convidando a população a redescobrir um legado que resiste ao tempo.