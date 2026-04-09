Atletas do Acro Turcifal em destaque em Vila Franca de Xira

O trio de atletas formado por Madalena Martins, Inês Vilhais e Bruna Caetano conquistou o título de Campeão Territorial da 2.ª Divisão de Ginástica Acrobática, numa competição de elevado nível realizada no dia 29 de Março em Vila Franca de Xira. A prova reuniu algumas das melhores formações a nível distrital, tornando esta vitória particularmente significativa. O desempenho do trio destacou-se não apenas pela execução técnica, mas também pelo percurso de dedicação, resiliência e superação demonstrado ao longo de toda a competição, refere o clube em comunicado enviado a O MIRANTE.

As atletas são treinadas por Vera Lobo e Lara Lobo, do clube Acro Turcifal, cuja orientação e trabalho contínuo têm sido determinantes para o sucesso alcançado. Com esta conquista, refere o clube, o trio garante o apuramento para a fase nacional, levando o nome dos concelhos de Torres Vedras e Alenquer, de onde são naturais, a um patamar de destaque no panorama da Ginástica Acrobática nacional.