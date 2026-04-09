Autarcas do Médio Tejo contra fim de comando sub-regional de bombeiros

Os municípios contestam a eventual extinção do Comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo e disseram-no de viva voz durante a visita do Presidente da República a Ferreira do Zêzere.

O presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes (PS), transmitiu ao Presidente da República que os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo rejeitam a extinção do Comando sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo. “Não queremos de todo esta extinção, entendemos que é um retrocesso, embora saibamos que em outras regiões pode não funcionar devidamente. Defendemos esta proximidade porque temos provas dadas e a tempestade também veio provar muito que os comandos sub-regionais são importantes”, afirmou.

O autarca de Ferreira de Zêzere aproveitou a visita, a 7 de Abril, do Presidente da República ao Centro de Meios Aéreos, ao segundo dia da Presidência aberta, para sublinhar a importância que dos comandos sub-regionais em termos de proximidade. “Entendemos que esses comandos sub-regionais não devem ser extintos até porque sofreram algum investimento nestes últimos anos. A própria CIM teve um investimento superior a 4 milhões de euros para dotar as nossas associações humanitárias de melhores meios e entendemos que será um retrocesso se extinguirmos os comandos sub-regionais”, referiu o também vice-presidente da CIM do Médio Tejo.

Depois da visita ao Centro de Meios Aéreos de Ferreira de Zêzere, o Presidente da República seguiu a pé, durante alguns metros, até ao Centro de Actividades Escutistas, um espaço da responsabilidade da região de Lisboa, bem como ao Centro de Actividades de Arborismo, que ficaram danificados com o mau tempo. “Isto é, de facto, uma devastação terrível, a quantidade de árvores completamente caídas”, lamentou António José Seguro.