Concluída construção da cobertura do campo da Escola Básica de Azambuja

Está concluída a empreitada de construção da cobertura do campo de jogos da Escola Básica de Azambuja, uma intervenção da Câmara de Azambuja que resulta de um investimento de 371 mil euros cofinanciado, em 85%, pela União Europeia através do programa Alentejo 2030.



A cobertura, sublinha o município em comunicado, visa “proporcionar melhores condições para a prática desportiva, nomeadamente para o desenvolvimento das aulas de Educação Física naquele estabelecimento de ensino”, que acolhe centenas de alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos, “independentemente das condições meteorológicas”.



Além da estrutura metálica de cobertura ao campo de jogos, a empreitada contemplou também a ligação coberta ao edifício dos balneários de apoio, conferindo mais funcionalidade aos equipamentos e maior conforto para alunos, professores e funcionários.