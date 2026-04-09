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Sociedade | 09-04-2026 17:04

Detidos por deixarem cão a morrer à fome em Alverca

cao caes
foto ilustrativa - foto dr
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Uma mulher e um homem foram detidos pela PSP por maus tratos a animal de companhia.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira procedeu à detenção de uma mulher de 58 anos e de um homem de 22 anos, no dia 2 de Abril, sob a acusação do crime de maus-tratos a animais de companhia.
A intervenção policial ocorreu na freguesia de Alverca do Ribatejo, após as autoridades terem sido alertadas para uma situação de risco iminente envolvendo um cão. Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram um cenário de grave negligência e perigo para a vida do animal.
De acordo com o comunicado da PSP, os dois suspeitos foram interpelados e admitiram ter conhecimento do estado de subnutrição do animal, bem como das condições de insalubridade em que este se encontrava.
Um dos detidos justificou o estado de abandono com ausências prolongadas devido a compromissos profissionais, falta de controlo sobre o animal e também alegou ausência total de documentação legal obrigatória.
Perante as evidências, foi efectuada a detenção imediata dos proprietários. O cão foi prontamente recolhido e entregue aos serviços veterinários municipais para receber os cuidados necessários.
Os detidos foram, entretanto, postos em liberdade, tendo sido notificados para comparecer perante o Ministério Público na Comarca de Lisboa Norte (Instância Local de Vila Franca de Xira), onde responderão pelos crimes imputados.

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