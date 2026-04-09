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Sociedade | 09-04-2026 16:54

IP promete retomar obras da variante em Assacaias paradas há 4 meses

IP promete retomar obras da variante em Assacaias paradas há 4 meses
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As obras reclamadas há três décadas para eliminar uma das passagens de nível mais problemáticas do concelho de Santarém devem ser retomadas nas próximas semanas

As obras de construção da variante à EN 365, destinada a suprimir a passagem de nível da Linha do Norte em Assacaias, no concelho de Santarém, estão paradas há cerca de quatro meses. A Infraestruturas de Portugal (IP) confirma que a empreitada sofreu uma suspensão motivada pelas condições meteorológicas adversas registadas nos últimos meses. A obra, com um prazo de execução de 240 dias, teve um grande avanço de Junho até final de Outubro, mês em que decorreram as eleições autárquicas, e depois foram retiradas todas as máquinas do local.

Segundo a empresa pública, a chuva forte e persistente provocou a saturação dos solos, impedindo a realização das terraplenagens previstas. Sem essas intervenções, não é possível avançar para as fases seguintes da obra, como a pavimentação betuminosa, a construção dos sistemas de drenagem ou a marcação horizontal. Perante a impossibilidade técnica de prosseguir os trabalhos, a IP decidiu suspender temporariamente as operações de terraplenagem e todas as actividades dependentes, ao longo de toda a extensão da empreitada.

A empresa adianta, depois de questionada por O MIRANTE, que a retoma dos trabalhos deverá ocorrer “nas próximas semanas”, quando se verificar uma redução da precipitação e temperaturas mais favoráveis, garantindo condições adequadas para cumprir os requisitos técnicos e de qualidade exigidos.

A variante à EN 365 é uma intervenção reclamada há mais de três décadas pelas populações de Alcanhões, Vale de Figueira e Santarém, devido aos constrangimentos provocados pela passagem de nível, considerada uma das mais problemáticas do concelho. Desde os primeiros estudos e promessas decorreram duas décadas e o projecto chegou a ser anunciado várias vezes por diferentes governos e autarquias, mas só avançou para obra depois de sucessivas revisões técnicas e orçamentais. A variante tem uma extensão de cerca de 1,5 quilómetros, criando um novo traçado rodoviário paralelo à Linha do Norte.

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