IP promete retomar obras da variante em Assacaias paradas há 4 meses
As obras reclamadas há três décadas para eliminar uma das passagens de nível mais problemáticas do concelho de Santarém devem ser retomadas nas próximas semanas
As obras de construção da variante à EN 365, destinada a suprimir a passagem de nível da Linha do Norte em Assacaias, no concelho de Santarém, estão paradas há cerca de quatro meses. A Infraestruturas de Portugal (IP) confirma que a empreitada sofreu uma suspensão motivada pelas condições meteorológicas adversas registadas nos últimos meses. A obra, com um prazo de execução de 240 dias, teve um grande avanço de Junho até final de Outubro, mês em que decorreram as eleições autárquicas, e depois foram retiradas todas as máquinas do local.
Segundo a empresa pública, a chuva forte e persistente provocou a saturação dos solos, impedindo a realização das terraplenagens previstas. Sem essas intervenções, não é possível avançar para as fases seguintes da obra, como a pavimentação betuminosa, a construção dos sistemas de drenagem ou a marcação horizontal. Perante a impossibilidade técnica de prosseguir os trabalhos, a IP decidiu suspender temporariamente as operações de terraplenagem e todas as actividades dependentes, ao longo de toda a extensão da empreitada.
A empresa adianta, depois de questionada por O MIRANTE, que a retoma dos trabalhos deverá ocorrer “nas próximas semanas”, quando se verificar uma redução da precipitação e temperaturas mais favoráveis, garantindo condições adequadas para cumprir os requisitos técnicos e de qualidade exigidos.
A variante à EN 365 é uma intervenção reclamada há mais de três décadas pelas populações de Alcanhões, Vale de Figueira e Santarém, devido aos constrangimentos provocados pela passagem de nível, considerada uma das mais problemáticas do concelho. Desde os primeiros estudos e promessas decorreram duas décadas e o projecto chegou a ser anunciado várias vezes por diferentes governos e autarquias, mas só avançou para obra depois de sucessivas revisões técnicas e orçamentais. A variante tem uma extensão de cerca de 1,5 quilómetros, criando um novo traçado rodoviário paralelo à Linha do Norte.