Médica em Benavente investigada pela SIC por alegado esquema de reformas por invalidez

Uma investigação jornalística revelou um alegado esquema de obtenção de reformas por invalidez envolvendo uma médica com consultório em Santo Estêvão, no concelho de Benavente, que cobrará 1.000 euros, sem emissão de recibo, para encaminhar processos.

Segundo a reportagem televisiva da SIC, a médica, identificada como Emuna Mia, de 72 anos, recebeu centenas de utentes interessados em obter reforma antes da idade legal, sendo o pagamento exigido apresentado como condição para o sucesso do processo.

A investigação acompanhou, durante vários meses, consultas e exames solicitados pela médica, incluindo TAC e ecografias realizadas em locais específicos, um deles em Leiria, a cerca de 150 quilómetros do consultório. Uma das utentes fictícia utilizada pela reportagem da SIC encontrava-se a seis anos da idade legal de reforma.

O MIRANTE vai desenvolver esta notícia baseada na reportagem da SIC na próxima edição impressa.