uma parceria com o Jornal Expresso
09/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 09-04-2026 09:49

Médica em Benavente investigada pela SIC por alegado esquema de reformas por invalidez

Médica em Benavente investigada pela SIC por alegado esquema de reformas por invalidez
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em causa estão indícios de práticas irregulares na obtenção de reformas antecipadas, envolvendo pagamentos sem declaração e exames dirigidos.

Uma investigação jornalística revelou um alegado esquema de obtenção de reformas por invalidez envolvendo uma médica com consultório em Santo Estêvão, no concelho de Benavente, que cobrará 1.000 euros, sem emissão de recibo, para encaminhar processos.
Segundo a reportagem televisiva da SIC, a médica, identificada como Emuna Mia, de 72 anos, recebeu centenas de utentes interessados em obter reforma antes da idade legal, sendo o pagamento exigido apresentado como condição para o sucesso do processo.
A investigação acompanhou, durante vários meses, consultas e exames solicitados pela médica, incluindo TAC e ecografias realizadas em locais específicos, um deles em Leiria, a cerca de 150 quilómetros do consultório. Uma das utentes fictícia utilizada pela reportagem da SIC encontrava-se a seis anos da idade legal de reforma.

O MIRANTE vai desenvolver esta notícia baseada na reportagem da SIC na próxima edição impressa.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região