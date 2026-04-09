PSP de Vila Franca de Xira detém cinco pessoas em operações de fiscalização e combate ao tráfico

Entre os dias 2 e 7 de Abril, a Divisão Policial de Vila Franca de Xira levou a cabo uma série de intervenções que resultaram na detenção de cinco indivíduos por diversos crimes, incluindo tráfico de estupefacientes, resistência a autoridades e condução ilegal.

No dia 2 de Abril, dois homens de 25 e 26 anos foram detidos após tentarem agredir agentes da PSP que se encontravam em trajes civis. A ocorrência deu-se num local referenciado pelo consumo de droga, durante uma acção de vigilância. Ao serem abordados para uma revista de segurança, os suspeitos reagiram com injúrias e violência. Além da detenção, foram apreendidas 25,50 doses de haxixe. Ambos aguardam interrogatório judicial em salas de detenção.

A PSP efectuou duas detenções por tráfico de droga na freguesia de Vila Franca de Xira em dias distintos: no dia 3 de Abril um homem de 33 anos, já conhecido pelas autoridades e detido recentemente pelo mesmo crime, foi interceptado na via pública com 4 doses de cocaína.

No dia 7 de Abril um jovem de 18 anos foi abordado durante o patrulhamento de rotina. Ao ser questionado pelos agentes, admitiu possuir material ilícito, tendo-lhe sido apreendidas 31,10 doses de haxixe.

Em ambos os casos, os detidos foram libertados e notificados para comparecer perante o Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte.

Já no dia 6 de Abril, em Alverca do Ribatejo, a fiscalização rodoviária da PSP deteve um jovem de 19 anos. Ao ser mandado parar, o condutor confessou prontamente que não possuía qualquer documento que o habilitasse a conduzir veículos a motor. Tal como nos casos de tráfico, o indivíduo foi notificado para se apresentar às instâncias judiciais de Vila Franca de Xira.