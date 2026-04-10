Alenquer recebe 150 mil euros para reparar danos das intempéries

Município de Alenquer vai receber 150 mil euros para reparar danos causados pelas intempéries de Janeiro e Fevereiro. O apoio insere-se num pacote nacional de 35 milhões de euros para municípios afectados.

O Município de Alenquer vai beneficiar de um apoio financeiro no valor de 150 mil euros para a recuperação de danos provocados pelas intempéries registadas em Janeiro e Fevereiro, no âmbito de um contrato-programa celebrado com o Fundo Ambiental e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a 9 de Abril. A cerimónia, realizada em Azambuja, contou com a presença da Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, do presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau, e de 25 outros autarcas de concelhos afectados.

Este financiamento surge na sequência da situação de calamidade declarada pelo Governo devido às condições atmosféricas adversas, que afectaram várias regiões do país, incluindo o concelho de Alenquer.

O contrato-programa agora estabelecido tem como principal objectivo apoiar intervenções de emergência, bem como a reabilitação de infra-estruturas ambientais e a recuperação de áreas afectadas. As acções a desenvolver incluem projectos de reconstrução e requalificação do rio Alenquer, na zona da Requeixada, do Parque das Tílias, da Quinta da Gaia e da confluência do rio com a ribeira do Camarnal, com vista à reposição das condições de segurança e sustentabilidade do território.

Esta medida enquadra-se no pacote de apoios extraordinários criado pelo Governo para responder aos impactos das intempéries, que prevê uma dotação global de 35 milhões de euros para municípios afectados em todo o país.