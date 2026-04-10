Chamusca volta a chamar comunidade para debater futuro da paisagem local

A sessão “Redes de Actores e Parcerias para a Intervenção sobre a Paisagem Local” realiza-se às 18h30, na sede da União de Freguesias de Parreira e Chouto, no Chouto, e é gratuita e aberta a toda a população do concelho, bem como a outros interessados. O encontro tem como principal objectivo dar continuidade ao trabalho já desenvolvido nas sessões participativas anteriores, nomeadamente com a apresentação dos eixos prioritários de intervenção sobre a paisagem da Chamusca, definidos na última sessão realizada em Março de 2025. A partir daí, os participantes serão convidados a identificar e mapear os principais actores institucionais e comunitários do concelho, através da metodologia participativa NetMap, com vista à criação e reforço de redes de cooperação.

A organização pretende, com esta dinâmica, reconhecer quem são os agentes com capacidade para mobilizar projectos, criar pontes entre entidades e impulsionar acções colaborativas ligadas à sustentabilidade, valorização e protecção da paisagem local. Outro dos propósitos da sessão passa por debater estratégias que permitam fortalecer essa rede de actores e contribuir para a elaboração do Plano Local de Acção e Monitorização da Paisagem da Chamusca, documento que está a ser construído ao longo deste processo participativo.

O projecto TOPIO – Observação Democrática da Paisagem através da Geoinformática e da Participação Pública – aposta precisamente em metodologias participativas e colaborativas para aproximar comunidades, instituições e outros sectores da tomada de decisão sobre o território.