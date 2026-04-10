Chamusca volta a chamar comunidade para debater futuro da paisagem local
Chouto recebe no dia 30 de Abril uma nova sessão participativa promovida pelo projecto europeu TOPIO, numa iniciativa que pretende reforçar parcerias locais e envolver a comunidade na construção de soluções para a gestão sustentável da paisagem.
A sessão “Redes de Actores e Parcerias para a Intervenção sobre a Paisagem Local” realiza-se às 18h30, na sede da União de Freguesias de Parreira e Chouto, no Chouto, e é gratuita e aberta a toda a população do concelho, bem como a outros interessados. O encontro tem como principal objectivo dar continuidade ao trabalho já desenvolvido nas sessões participativas anteriores, nomeadamente com a apresentação dos eixos prioritários de intervenção sobre a paisagem da Chamusca, definidos na última sessão realizada em Março de 2025. A partir daí, os participantes serão convidados a identificar e mapear os principais actores institucionais e comunitários do concelho, através da metodologia participativa NetMap, com vista à criação e reforço de redes de cooperação.
A organização pretende, com esta dinâmica, reconhecer quem são os agentes com capacidade para mobilizar projectos, criar pontes entre entidades e impulsionar acções colaborativas ligadas à sustentabilidade, valorização e protecção da paisagem local. Outro dos propósitos da sessão passa por debater estratégias que permitam fortalecer essa rede de actores e contribuir para a elaboração do Plano Local de Acção e Monitorização da Paisagem da Chamusca, documento que está a ser construído ao longo deste processo participativo.
O projecto TOPIO – Observação Democrática da Paisagem através da Geoinformática e da Participação Pública – aposta precisamente em metodologias participativas e colaborativas para aproximar comunidades, instituições e outros sectores da tomada de decisão sobre o território.