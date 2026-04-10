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Sociedade | 10-04-2026 20:27

Dupla armada rouba 960 euros nos CTT do Forte da Casa

Dupla armada rouba 960 euros nos CTT do Forte da Casa
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Dois homens assaltaram a loja dos CTT no Forte da Casa levando 960 euros sob ameaça de arma de fogo. A dupla colocou-se em fuga antes da chegada das autoridades.

Dois homens armados assaltaram, na quinta-feira à tarde, a loja dos CTT no Forte da Casa, tendo levado 960 euros da caixa dos correios.
O assalto ocorreu por volta das 15h00, na Rua Padre Américo, e O MIRANTE apurou que, na altura, estavam no local, para além da funcionária, alguns clientes.
Os homens entraram de rompante nos CTT, de pistola em punho, ameaçaram a funcionária e, em pouco tempo, fugiram com o dinheiro.
Quando a PSP chegou ao local já não conseguiu interceptar os assaltantes e, por se tratar de um crime com recurso a arma de fogo, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária (PJ).
O assalto alarmou os comerciantes e os moradores do Forte da Casa. Testemunhas disseram ao jornal que só se aperceberam do crime já depois de os suspeitos terem fugido, desconhecendo-se se abandonaram o local a pé ou de carro, bem como em que viatura.
Fonte dos CTT disse que não é a primeira vez que a delegação do Forte da Casa é assaltada, sendo agora fundamental a videovigilância existente no interior para tentar identificar os autores.
A PJ está a desenvolver diligências para identificar e localizar os responsáveis pelo assalto.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE.

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