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Sociedade | 10-04-2026 18:25

Estrada entre Valbom e Vila da Marmeleira reaberta a veículos ligeiros

Estrada entre Valbom e Vila da Marmeleira reaberta a veículos ligeiros
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Câmara de Rio Maior criou um desvio alternativo ao troço da EM514 que colapsou devido ao mau tempo.

A Câmara de Rio Maior informou que o desvio alternativo ao troço da Estrada Municipal 514 que colapsou na ligação Valbom - Vila da Marmeleira entra em funcionamento a partir das 18h00 desta sexta-feira, 10 de Abril. Uma medida aplicável apenas a veículos ligeiros.
O município procedeu à criação de um desvio provisório na zona do abatimento na EM 514, devido ao mau tempo. A via continuará interdita à circulação de pesados, conforme se encontra sinalizado na Vila da Marmeleira e no cruzamento da EM 514 com a EN 114, em São João da Ribeira. “Pedimos especial atenção à circulação naquele troço assim como o respeito pela sinalização ali colocada e pela interdição a veículos pesados”, apela o município de Rio Maior.

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