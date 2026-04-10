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Sociedade | 10-04-2026 07:00

Munícipe da Feiteira leva queixas de estrada, luz e água à Câmara de Mação

Munícipe da Feiteira leva queixas de estrada, luz e água à Câmara de Mação
Morador da Feiteira exigiu explicações do município para vários problemas que continuam por resolver - foto O MIRANTE
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Morador denunciou o que considera ser um abandono da aldeia em matérias essenciais como acessos, iluminação pública e abastecimento de água.

Bento Heitor Nunes aproveitou a reunião descentralizada da câmara municipal de Mação para expor um conjunto de problemas que, segundo afirmou, continuam por resolver na localidade. O residente disse sentir que a Feiteira está esquecida e apontou o mau estado da estrada que liga a aldeia à Galega, a ausência de iluminação pública em algumas ruas e no cemitério, além de falhas no fornecimento de água. Sobre a estrada para a Galega, Bento Heitor Nunes relatou que já furou os pneus do carro “duas ou três vezes” devido à degradação do piso. Em resposta, o presidente da Câmara de Mação, José Fernando Martins, reagiu com humor, afirmando que “as pedras não servem de prova”, mas assegurou conhecer bem o problema. O autarca adiantou que já foi pedida uma orçamentação para a aplicação de um tapete asfáltico naquela via.
Na questão da iluminação pública, o morador explicou que pediu há cerca de um mês a instalação de um poste de luz na sua rua, sem que até agora tivesse obtido resposta. Acrescentou ainda que noutras ruas houve pedidos atendidos, incluindo de pessoas vindas da Suíça e de Lisboa, enquanto o seu continuou sem solução. O vice-presidente da autarquia, Pedro Fernandes, limitou-se a garantir que o pedido estava registado na plataforma municipal. Bento Heitor Nunes defendeu também a necessidade de colocar iluminação no cemitério da Feiteira, uma reivindicação com a qual o presidente da câmara concordou, reconhecendo tratar-se de uma intervenção necessária. Já quanto ao abastecimento de água, o residente falou de problemas que se arrastam desde as tempestades. José Fernando Martins reconheceu a situação e observou que parte da população naquela zona acaba por recorrer a minas de água própria.

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