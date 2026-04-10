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Sociedade | 10-04-2026 11:21

PJ detém suspeito de violar funcionária de bar com 18 anos no Entroncamento

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Alegada violação de uma funcionária de 18 anos, dentro da casa de banho de um espaço de diversão nocturna no Entroncamento, levou à detenção de um homem de 37 anos, cliente do estabelecimento, pela Polícia Judiciária.

Uma jovem de 18 anos, funcionária de um espaço de diversão nocturna no Entroncamento, terá sido alvo de assédio durante vários dias antes da alegada violação, ocorrida na casa de banho do estabelecimento. O suspeito, de 37 anos, foi detido pela Polícia Judiciária e vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial. Em comunicado, a PJ indica que a detenção foi efectuada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, na sequência de factos ocorridos a 26 de Dezembro de 2025, na cidade do Entroncamento, distrito de Santarém.
Segundo a mesma fonte, a vítima, uma jovem de 18 anos que trabalhava ao balcão do estabelecimento, terá sido importunada durante vários dias pelo suspeito, cliente habitual da casa. O assédio terá culminado na alegada violação, ocorrida na casa de banho do espaço nocturno onde a jovem se encontrava a trabalhar. A Polícia Judiciária refere ainda que, após a denúncia, foram desencadeadas diligências de investigação que permitiram recolher “relevante acervo de prova”, o que sustentou a proposta de emissão de mandado de detenção, entretanto cumprido. O arguido vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coacção consideradas adequadas.

Imagem gerada por IA

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