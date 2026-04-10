Prisão para pai suspeito de abusar da filha durante anos em Abrantes

Um homem de 35 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha menor, actualmente com 13 anos, em Abrantes, num caso que está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ). Segundo a autoridade, os abusos terão começado quando a criança tinha apenas seis anos e ocorreriam durante os períodos em que se encontrava com o pai no âmbito das visitas parentais. A detenção foi efectuada na quarta-feira, 9 de Abril, pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria da PJ, na sequência de uma investigação iniciada depois de a mãe da menor ter comunicado os factos às autoridades, em Janeiro de 2026. A denúncia desencadeou diligências imediatas, que permitiram reunir, segundo a polícia, “um relevante acervo de prova”.

Em comunicado, a PJ indica que o suspeito terá submetido a filha a “actos sexuais de relevo” ao longo de vários anos, numa alegada situação de abuso continuado que só este ano chegou ao conhecimento das autoridades. Perante os elementos recolhidos, foram propostos às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Santarém um mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, ambos entretanto cumpridos.

O homem foi depois presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção mais gravosa: prisão preventiva. A gravidade dos factos em investigação, a idade da vítima e a duração temporal dos alegados abusos colocam este caso entre os mais perturbadores registados nos últimos tempos na região ribatejana. O processo continua agora em investigação, sob direcção das autoridades judiciais, para apurar em toda a extensão os crimes imputados ao arguido.