Quis defender-se do "ex" da companheira com faca dentro das calças em VFX

Um homem de 41 anos foi detido no dia 7 de Abril em Vila Franca de Xira por andar com uma faca de cozinha com uma lâmina de 33 centímetros dentro das calças, depois de se desentender com o ex-marido da actual companheira. Os vizinhos temiam um ajuste de contas entre os dois homens.

Segundo a PSP, a intervenção policial teve início após uma denúncia relacionada com a posse de uma arma branca. Ao chegarem ao local, os agentes contactaram o suspeito, sendo que uma testemunha confirmou tê-lo visto na posse de uma faca na sequência de uma desavença verbal com outro indivíduo.

Durante a abordagem, o homem admitiu estar na posse do objecto e retirou espontaneamente das suas calças uma faca de cozinha com 33,5 cm de comprimento. O suspeito justificou a posse alegando que o objecto se destinava a “defesa pessoal”, devido a alegadas ameaças feitas pelo ex-companheiro da sua parceira. No entanto, as autoridades consideraram que não existia justificação plausível para o porte da arma, tendo em conta o risco associado, o que levou à sua detenção imediata.

No decorrer da investigação, os polícias identificaram ainda um segundo suspeito, que colaborou com as autoridades ao deslocar-se voluntariamente à sua residência para entregar dois objectos relacionados com a ocorrência. Este indivíduo foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

Entre o material apreendido encontram-se um martelo e duas facas de cozinha, uma com lâmina de 26 cm e outra com lâmina de 20,5 cm. O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte em Vila Franca de Xira.

A PSP reitera em comunicado que continuará a desenvolver esforços no combate à posse de objectos ilícitos utilizados como armas de agressão, sublinhando os riscos significativos que estes representam para a segurança e integridade física dos cidadãos.