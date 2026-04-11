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Sociedade | 11-04-2026 20:00

Rotary Club de Almeirim promove conversa dedicada à agricultura

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foto ilustrativa
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Próxima edição do ciclo “À Conversa com” está agendada para segunda-feira, 13 de Abril, pelas 21h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim.

O Rotary Club de Almeirim vai promover mais uma edição da iniciativa “À Conversa com”, a ter lugar na segunda-feira, 13 de Abril, pelas 21h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim. A sessão é dedicada ao tema “Agricultura – Oportunidades e Ameaças”, pretendendo constituir um espaço de reflexão e debate. A entrada é livre, estando o evento aberto a toda a comunidade.

Os oradores convidados são Joaquim Catalão, presidente da Câmara de Almeirim; Gonçalo Escudeiro, director executivo da Torriba; João Silvestre, director da CVR Tejo; e Paula Videira, especialista em consultoria e certificação. A moderação estará a cargo de António Barreira, técnico de gestão agrícola e seguros no Crédito Agrícola.

“Com esta iniciativa, o Rotary Club de Almeirim reforça o seu compromisso com a promoção do conhecimento, do debate público e da valorização dos temas estruturantes para a comunidade, reunindo diferentes perspectivas sobre as oportunidades e os desafios que se colocam atualmente à agricultura”, refere a organização em nota de imprensa.

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