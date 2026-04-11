Tribunais do distrito de Santarém continuam vulneráveis com falhas de segurança e equipamentos obsoletos

A Comarca de Santarém, que abrange todo o distrito, continua a funcionar com falhas estruturais graves nos sistemas de segurança dos seus tribunais, deixando vários edifícios vulneráveis a intrusões, incêndios e falhas de controlo de acessos. O relatório mais recente do órgão de gestão da comarca evidencia um cenário desigual e preocupante, com equipamentos obsoletos, sistemas inoperacionais e ausência de meios básicos de vigilância.

Os palácios da justiça de Abrantes, Golegã, Mação e Ferreira do Zêzere continuam sem SADIR, o sistema automático de detecção de intrusão. No caso de Abrantes e Ferreira do Zêzere, a situação é ainda mais crítica: nenhum dos dois possui SADI, o sistema automático de detecção de incêndio, deixando os edifícios expostos a riscos que deveriam estar há muito controlados.

Apesar de apenas sete tribunais — Abrantes, Benavente, Ourém, Santarém (palácios da justiça 1 e 2), Tomar (PJ1) e Torres Novas — estarem abrangidos pelo contrato de segurança e vigilância humana, três deles continuam sem pórticos detectores de metais ou detectores manuais: Benavente, Ourém e Torres Novas. Ou seja, há tribunais com vigilantes, mas sem meios para inspeccionar quem entra. No que toca à videovigilância, o cenário é igualmente frágil. Apenas Almeirim, Benavente, Santarém (PJ1) e Tomar (PJ1) possuem sistemas CCTV (Circuito Fechado de Televisão) operacionais. Em Ourém existe equipamento instalado, mas encontra‑se inoperacional e obsoleto, sem possibilidade de reparação.

O controlo de acessos também está longe de ser uniforme. O sistema SACA (Sistema de Apoio e Controlo de Acessos), uma solução tecnológica que regista e gere a entrada e saída de pessoas, está instalado em Almeirim, Alcanena, Benavente, Cartaxo, Entroncamento, Ourém, Santarém (PJ1 e PJ2), e Tomar (PJ2), deixando de fora vários edifícios que continuam sem qualquer mecanismo automático de controlo de entradas.

O relatório chama ainda a atenção para um problema que afecta diariamente profissionais e utentes: os telefones. A maioria dos equipamentos está avariada, desactualizada e é insuficiente para as necessidades actuais. As centrais telefónicas não estão dimensionadas para o volume de chamadas, o que leva à perda constante de contactos, falta de privacidade no atendimento e impossibilidade de reencaminhamento interno. O atendimento telefónico é, aliás, a principal causa de reclamações na comarca.

A administração judicial já pediu ao IGFEJ (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça) a implementação de um sistema semi‑automático de atendimento (IVR) e defende que os serviços devem ser equipados com telemóveis modernos, capazes de usar aplicações de comunicação como o WhatsApp, especialmente numa comarca extensa, com grande dispersão territorial e forte emigração e significativa itinerância de pessoas.