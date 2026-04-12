Alenquer vence prémio pelo novo percurso pedonal de Ota

O Município de Alenquer foi distinguido com o 1.º prémio na categoria “Desenho do Novo Espaço Público” no IV Congresso da Rede Cidades e Vilas que Caminham, que decorreu no Porto. O vice-presidente do município, Paulo Matias, recebeu o galardão em nome da autarquia. A distinção foi atribuída ao Percurso Pedonal de Ota, um projecto que evidencia a importância da criação de espaços públicos mais seguros, acessíveis e inclusivos, capazes de reforçar a ligação entre as pessoas e o território.

Com mais de 250 metros de extensão, a intervenção permitiu estabelecer a ligação entre o núcleo antigo de Ota e a Urbanização de Vale Cavalos, respondendo a uma necessidade há muito identificada pela população local. O percurso veio substituir uma antiga via estreita que colocava em causa a segurança da circulação pedonal.

A obra contemplou a criação de um corredor pedonal, implantado a nascente da via existente, através da execução de plataformas de aterro. O projecto integrou ainda a construção de um passadiço metálico sobre o rio Ota, adjacente à histórica ponte da antiga Estrada Real, bem como a execução de uma estrutura em betão armado para o atravessamento de uma linha de água secundária.

“O investimento superior a 450 mil euros representa uma aposta clara do município na qualificação do espaço público e na promoção de modos suaves de mobilidade, contribuindo para melhores condições de segurança e qualidade de vida da população”, refere a nota do município de Alenquer.