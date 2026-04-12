Alpiarça celebra 112 anos de elevação a concelho com entrega de medalhas municipais

O município de Alpiarça entregou medalhas municipais de mérito aos jovens e associações que se destacaram pelo seu contributo para o desenvolvimento local no dia do município, 2 de Abril. Na cerimónia das comemorações dos 112 anos de elevação a concelho, que decorreu no Mercado Municipal de Alpiarça, a presidente da câmara, Sónia Sanfona, destacou o orgulho e a emoção de assinalar mais um aniversário do concelho, sublinhando a identidade construída ao longo de mais de um século, marcada pelo trabalho, resiliência e espírito comunitário da população.

A autarca valorizou o contributo de todos os que ajudaram a desenvolver o concelho deixando uma palavra especial aos jovens, incentivando-os a envolverem-se na comunidade. No seu discurso destacou o papel dos trabalhadores do município, cuja dedicação considerou essencial para responder às necessidades da população. E terminou reafirmando o compromisso de continuar a servir Alpiarça com dedicação, transparência e proximidade, apelando à união para enfrentar os desafios futuros.

Os funcionários do município Rui Oliveira, com 10 anos de serviço, e Zélia Inocência, com 20, foram os primeiros premiados, com a entrega da medalha municipal. Seguindo-se a entrega das medalhas de mérito desportivo. Com grau cobre foram medalhados: Caetana André, Margarida Fernandes, Maria Cunha, Salvador Duarte, Sofia Agostinho, Sofia Marques e Vicente Massouh. Já Carolina Aurélio e a Secção de Futebol Juvenil do Clube Desportivo “Os Águias” receberam medalhas de prata, e João Duarte, Pedro Galvão e Rodrigo Conceição de grau ouro.

As medalhas de valor e mérito grau ouro foram entregues à Casa do Benfica de Alpiarça, a Hélder Silva, comandante Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo, Hugo Teodoro, comandante dos Bombeiros Municipais de Alpiarça, e ao Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Alpiarcense. No final da cerimónia, foram entregues as Medalhas de Honra à Quinta da Atela e ao Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça.