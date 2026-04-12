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Sociedade | 12-04-2026 21:00

Apresentado projecto para modernizar estação ferroviária do Entroncamento

Apresentado projecto para modernizar estação ferroviária do Entroncamento
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Proposta da Infraestruturas de Portugal marca o início de um processo moroso que visa o conforto dos utilizadores e a melhoria das acessibilidades na estação do Entroncamento.

A Infraestruturas de Portugal (IP) apresentou à Câmara do Entroncamento uma proposta de projecto para a requalificação da estação ferroviária do Entroncamento, uma intervenção que o município considera essencial e também há muito esperada pela população. O encontro contou com a presença do presidente da câmara municipal, Nelson Cunha, da chefe de gabinete, Guiomar Messias, do vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, e de três técnicos da empresa, que detalharam as linhas gerais do plano.
Segundo o município, a proposta apresentada pretende modernizar e valorizar a estação, reforçando o seu papel estratégico na mobilidade regional e nacional, estando entre as prioridades a melhoria das acessibilidades e o aumento do conforto dos utilizadores, daquela que é uma infraestrutura central para o Entroncamento.
A autarquia sublinha que com esta reunião, deu-se o "primeiro passo" de um processo que será longo, tendo em conta o tempo necessário para cumprir todos os trâmites técnicos, administrativos e os prazos inerentes a uma intervenção desta dimensão. Numa fase mais avançada, a câmara e a IP irão promover uma sessão pública de apresentação do projecto, onde a população poderá conhecer em detalhe a intervenção prevista para a estação ferroviária da cidade.

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