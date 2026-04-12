Benavente celebrou 826 anos de foral com homenagem a autarcas da freguesia

As comemorações dos 826 anos da atribuição do Foral da Vila de Benavente decorreram no dia 25 de Março, no Cineteatro de Benavente, com uma gala dedicada à homenagem aos presidentes da junta de freguesia, alguns a título póstumo. A cerimónia evocou os diversos responsáveis autárquicos que passaram pela Junta de Freguesia de Benavente, começando pela Comissão Administrativa liderada por António Ruivo, em funções em 1976 e 1977. A filha, Cristina Ruivo, recordou o pai como alguém que fez o que pôde “para bem de toda a comunidade e dentro da legalidade”, sublinhando a proximidade à população.

Seguiu-se António Barrão, presidente entre 1977 e 1979, cujo mandato ficou marcado por um período de reorganização após o 25 de Abril. O filho, Carlos Barrão, evocou o esforço para concretizar o recenseamento eleitoral, num contexto em que a freguesia procurava atingir o número mínimo de eleitores para ganhar outra categoria, objectivo conseguido após uma mobilização de última hora pela vila.

“No último dia havia 4.998 eleitores na freguesia de Benavente e para que pudesse ter outra categoria como freguesia era preciso atingir os 5.000 ou 5.001 eleitores. Eles estavam desesperados, por isso, percorreram toda a vila para arranjar mais dois recenseados, e conseguiram, porque nessa noite chegaram duas ou três pessoas que trabalhavam na Líbia. Estavam a festejar no café, mas conseguiram levá-las à comissão de recenseamento”, contou.

António Ramalho, presidente entre 1979 e 1983, destacou-se pela eleição com maioria absoluta e pela concretização de projectos como a construção de um polivalente nas Areias. Já Lúcio Júnior, que liderou entre 1983 e 1989, foi lembrado pela dedicação à causa pública e pelo trabalho discreto na gestão de espaços verdes, chafarizes, parques infantis e conservação do cemitério, evitando protagonismo político.

A evocação prosseguiu com Júlio Silva, presidente entre 1990 e 2001, cujo mandato incluiu a concretização do novo mercado, uma das obras mais marcantes do período. Natural de Coruche, fixou-se em Benavente ainda criança e manteve actividade comercial na vila durante décadas.

Maria Leonor Parracho Domingos, presidente entre 2002 e 2013, foi recordada como a primeira mulher a assumir o cargo. Entre os projectos que destacou, salientou a construção da sede da junta de freguesia, motivada pelas dificuldades de acesso às antigas instalações, bem como o envolvimento em iniciativas como a universidade sénior, o movimento dos utentes e a associação de reformados.

A presidência de Inês Correia, entre 2013 e 2025, foi igualmente evocada, com destaque para o trabalho desenvolvido durante o período da pandemia, que implicou um reforço das funções na área da protecção civil e acompanhamento das situações na freguesia.

A actual presidente, Ivete Belo Mateus, eleita em Outubro de 2025, foi apresentada como uma autarca com percurso de envolvimento cívico e social, assumindo o cargo com o objectivo de promover dinamismo e inclusão na freguesia.

Música e fogo de artifício

A gala contou com apresentação a cargo dos alunos da Escola Profissional de Salvaterra de Magos e integrou vários momentos culturais, incluindo a recepção com o Cavalinho da Sociedade Filarmónica de Benavente, a actuação do Coro do Agrupamento de Escolas de Benavente, performances da Coreo Dance Project e um momento musical protagonizado pela fadista Catarina Foguete. As comemorações encerraram com o corte do bolo alusivo à efeméride e um apontamento de fogo-de-artifício, assinalando mais um aniversário da atribuição do Foral à vila.