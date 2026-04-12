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Sociedade | 12-04-2026 15:00

Campo de Tiro assinala 122 anos com cerimónia oficial

Campo de Tiro assinala 122 anos com cerimónia oficial
Cerimónia oficial assinalou 122 anos do Campo de Tiro - foto DR
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Sessão evocativa reuniu responsáveis militares e representantes municipais numa manhã marcada por diversas cerimónias, homenagens e condecorações.

O Campo de Tiro da Força Aérea assinalou, na manhã de 24 de Março, o seu 122.º aniversário, com uma cerimónia presidida pelo tenente-general João Caldas, vice-chefe do Estado-Maior da Força Aérea, que contou com a presença de várias entidades oficiais. Entre os presentes estiveram a presidente da Câmara Municipal de Benavente, Sónia Ferreira, o presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Jorge Paiva, e o presidente da Câmara Municipal de Alcochete, Fernando Pinto. A sessão incluiu as habituais honras militares, momentos de homenagem e a atribuição de condecorações, nomeadamente a Medalha de Mérito Militar e a Medalha de Comportamento Exemplar, nos graus prata e cobre.
Instalado a 24 de Março de 1904, o Campo de Tiro, situado na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, tem actualmente como missão disponibilizar à Força Aérea, aos restantes ramos das Forças Armadas, às forças de segurança e às indústrias de defesa os espaços e condições de segurança necessários à realização de práticas e experiências com armamento de treino ou real, bem como ao armazenamento de material de guerra.
Recorde-se que há duas semanas, a 11 de Março, o ministro da Defesa, Nuno Melo, revelou que o futuro Campo de Tiro da Força Aérea Portuguesa será instalado no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre.

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