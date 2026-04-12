Escola Profissional de Torres Novas envolvida em iniciativas Erasmus+

A Escola Profissional de Torres Novas (EPTN) participou, durante o mês de Março, em três iniciativas internacionais do Erasmus+, que envolveram alunos e professores em experiências diversificadas e enriquecedoras.

De 9 a 13 de Março, em parceria com o Colégio Calazan Santurzi, de Bilbau, a EPTN realizou uma visita de estudo a Bruxelas. O grupo, composto por 14 alunos e quatro professores, visitou o Parlamento Europeu. Aquela mobilidade teve como principal objectivo o desenvolvimento de competências de Cidadania e Literacia Política, incentivando a participação cívica activa e a reflexão sobre o papel de cada um enquanto cidadão europeu. Entre os dias 23 e 28 de Março, as professoras Ana Alves e Filomena Reis participaram na formação internacional “Finnish and Estonian Education Success: School Visit Insights”, em Helsínquia, na Finlândia, uma experiência que permitiu conhecer de perto dois dos sistemas educativos mais inovadores e reconhecidos da Europa — o finlandês e o estónio.

Na mesma semana, a EPTN esteve representada na Hungria pelos professores Olga Carvalho e Sérgio Martins e pela coordenadora Erasmus+, Catarina Silva. Em colaboração com parceiros da Hungria, Itália, Grécia e Polónia, a EPTN está envolvida no projecto “Roots Tourism”, centrado na valorização das raízes culturais, na partilha de práticas educativas e no desenvolvimento de competências em Turismo de Raízes no ensino profissional, promovendo simultaneamente o turismo sustentável na Europa.