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Sociedade | 12-04-2026 07:00

Escola Profissional de Torres Novas envolvida em iniciativas Erasmus+

Escola Profissional de Torres Novas envolvida em iniciativas Erasmus+
Escola Profissional de Torres Novas envolveu alunos e professores em três iniciativas internacionais do Erasmus+  - foto DR
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Três mobilidades internacionais em Março, para fortalecer a dimensão europeia e fortalecer cooperação internacional.

A Escola Profissional de Torres Novas (EPTN) participou, durante o mês de Março, em três iniciativas internacionais do Erasmus+, que envolveram alunos e professores em experiências diversificadas e enriquecedoras.
De 9 a 13 de Março, em parceria com o Colégio Calazan Santurzi, de Bilbau, a EPTN realizou uma visita de estudo a Bruxelas. O grupo, composto por 14 alunos e quatro professores, visitou o Parlamento Europeu. Aquela mobilidade teve como principal objectivo o desenvolvimento de competências de Cidadania e Literacia Política, incentivando a participação cívica activa e a reflexão sobre o papel de cada um enquanto cidadão europeu. Entre os dias 23 e 28 de Março, as professoras Ana Alves e Filomena Reis participaram na formação internacional “Finnish and Estonian Education Success: School Visit Insights”, em Helsínquia, na Finlândia, uma experiência que permitiu conhecer de perto dois dos sistemas educativos mais inovadores e reconhecidos da Europa — o finlandês e o estónio.
Na mesma semana, a EPTN esteve representada na Hungria pelos professores Olga Carvalho e Sérgio Martins e pela coordenadora Erasmus+, Catarina Silva. Em colaboração com parceiros da Hungria, Itália, Grécia e Polónia, a EPTN está envolvida no projecto “Roots Tourism”, centrado na valorização das raízes culturais, na partilha de práticas educativas e no desenvolvimento de competências em Turismo de Raízes no ensino profissional, promovendo simultaneamente o turismo sustentável na Europa.

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