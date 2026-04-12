Estão escolhidos e premiados os melhores vinhos do concelho de Azambuja

O produtor Ricardo Lambéria, com o melhor tinto, e a Quinta da Lapa, com o melhor rosé – ambos da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, e o Estabelecimento Prisional de Alcoentre, com o melhor branco, foram os grandes vencedores da 43ª edição do Concurso de Vinhos do Produtor do Município de Azambuja.



O concurso de vinhos organizado pela Câmara de Azambuja, que é um dos mais antigos da região, celebrou a colheita de 2025 nas habituais categorias de vinhos tintos, brancos e rosés, tendo atribuído prémios monetários de 250 euros aos terceiros, 500 euros aos segundos, e 750 euros aos primeiros classificados, em cada uma das categorias.



Apresentaram-se neste concurso, organizado pelo município com a colaboração das juntas de freguesia, 38 produtores com predominância de vinhos tintos. De acordo com os provadores convidados, que utilizaram o habitual modelo de prova cega, a colheita 2025 pode ser considerada de excelente qualidade, justificando-se que para além do pódio tenham sido atribuídas várias menções honrosas.



Na categoria de vinho rosé, com oito concorrentes, a vitória foi para a Quinta da Lapa de Manique do Intendente; o seg Estabelecimento undo lugar para a SIVAC de Aveiras de Cima; e a terceira posição para o Prisional de Alcoentre. Nos 14 vinhos brancos participantes, a vitória foi para o Estabelecimento Prisional de Alcoentre; o segundo lugar para a casa Agro-Batoréu de Aveiras de Cima; e o terceiro para a Adega da Horta de Alcoentre. Nos vinhos tintos, com 36 amostras concorrentes, o vencedor foi o jovem produtor Ricardo Lambéria, da União de Freguesias Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa; o segundo lugar para o produtor Joaquim Capão, da freguesia de Aveiras de Cima; e o terceiro lugar para a SIVAC, também de Aveiras de Cima.



O júri foi composto pelos enólogos credenciados Cármen Santos, Rita Conim, Manuel Machado, Jorge Páscoa, Hernâni Magalhães, Cruz Ferreira e Sérgio Oliveira.