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Sociedade | 12-04-2026 18:00

Estão escolhidos e premiados os melhores vinhos do concelho de Azambuja

Estão escolhidos e premiados os melhores vinhos do concelho de Azambuja
Foto CMA
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Ricardo Lambéria, EP de Alcoentre e Quinta da Lapa venceram, respectivamente, nas categorias de melhor tinto, melhor branco e melhor rosé da colheita 2025.

O produtor Ricardo Lambéria, com o melhor tinto, e a Quinta da Lapa, com o melhor rosé – ambos da União das Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, e o Estabelecimento Prisional de Alcoentre, com o melhor branco, foram os grandes vencedores da 43ª edição do Concurso de Vinhos do Produtor do Município de Azambuja.

O concurso de vinhos organizado pela Câmara de Azambuja, que é um dos mais antigos da região, celebrou a colheita de 2025 nas habituais categorias de vinhos tintos, brancos e rosés, tendo atribuído prémios monetários de 250 euros aos terceiros, 500 euros aos segundos, e 750 euros aos primeiros classificados, em cada uma das categorias.

Apresentaram-se neste concurso, organizado pelo município com a colaboração das juntas de freguesia, 38 produtores com predominância de vinhos tintos. De acordo com os provadores convidados, que utilizaram o habitual modelo de prova cega, a colheita 2025 pode ser considerada de excelente qualidade, justificando-se que para além do pódio tenham sido atribuídas várias menções honrosas.

Na categoria de vinho rosé, com oito concorrentes, a vitória foi para a Quinta da Lapa de Manique do Intendente; o seg Estabelecimento undo lugar para a SIVAC de Aveiras de Cima; e a terceira posição para o Prisional de Alcoentre. Nos 14 vinhos brancos participantes, a vitória foi para o Estabelecimento Prisional de Alcoentre; o segundo lugar para a casa Agro-Batoréu de Aveiras de Cima; e o terceiro para a Adega da Horta de Alcoentre. Nos vinhos tintos, com 36 amostras concorrentes, o vencedor foi o jovem produtor Ricardo Lambéria, da União de Freguesias Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa; o segundo lugar para o produtor Joaquim Capão, da freguesia de Aveiras de Cima; e o terceiro lugar para a SIVAC, também de Aveiras de Cima.

O júri foi composto pelos enólogos credenciados Cármen Santos, Rita Conim, Manuel Machado, Jorge Páscoa, Hernâni Magalhães, Cruz Ferreira e Sérgio Oliveira.

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