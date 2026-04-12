Morador de Casal de Além reclama obras à Câmara de Azambuja

João Vicente, morador em Casal de Além, considera que devia haver um olhar mais atento e mais investimento do poder local nas infraestruturas daquela pequena localidade do concelho de Azambuja. Por esse motivo, elencou na última reunião pública do executivo municipal um conjunto de situações, desde a necessidade da requalificação de ruas, onde o “piso está danificado”, à falta de saneamento público.



O morador apontou problemas ao nível do piso na Rua das Vivendas, Rua da Paz, Rua de Santo António e Rua 25 de Abril, onde junto ao parque infantil existe um pinheiro cujas raízes estão a contribuir para a degradação do piso. “Uma intervenção seria muito benéfica”, aludiu.



Na sua intervenção, no período destinado ao público, o munícipe mostrou ainda preocupação com o edifício em “ruínas” da antiga colectividade” e com a falta de rede pública de saneamento básico numa parte da localidade, questionando se há previsão para a resolução deste “problema para a população”.



O presidente do município, Silvino Lúcio, disse em resposta que o “estado das ruas” é um assunto que este executivo tem vindo a acompanhar, tendo decorrido alguns asfaltamentos na União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa, à qual pertence a localidade de Casal de Além. “E irá ser equacionado, brevemente, esse conjunto de ruas que aqui referiu”, mencionou, acrescentando que quanto ao pinheiro terá de ser avaliado e, caso as suas raízes estejam a “destruir infraestruturas” terá de se equacionar o seu abate.



Relativamente às ruínas da colectividade explicou que o município comprou parte e que “anda a tentar negociar a parte que falta” para depois realizar uma intervenção que terá como objectivo o alargamento do cruzamento. Sobre o saneamento na Rua Direita afirmou que é intenção da câmara municipal desenvolver projecto e lançar procedimento para a implementação de uma estação elevatória junto ao campo de futebol da localidade.