Ourém prepara Operação Fátima para receber milhares de peregrinos

O município de Ourém deu início aos trabalhos de preparação da Operação Fátima 2026 com uma reunião alargada destinada a coordenar toda a logística associada às celebrações de 13 de Maio no Santuário de Fátima. O encontro, dirigido pelo vice-presidente da câmara, Rui Vital, responsável pelo pelouro da Protecção Civil, reuniu um vasto conjunto de entidades com intervenção directa numa operação que, todos os anos, coloca à prova a capacidade de resposta da cidade. O objectivo foi garantir uma articulação eficaz entre todos os intervenientes perante o esperado aumento de peregrinos e visitantes.

A autarquia quis, desde já, antecipar constrangimentos e afinar respostas, tendo em conta não só a dimensão do evento religioso, mas também as obras e intervenções que decorrem actualmente na cidade de Fátima. A preocupação passa por minimizar o impacto dessas frentes de trabalho no normal funcionamento da operação e assegurar que a mobilidade, a segurança e o acolhimento dos visitantes não saem prejudicados. A ACISO, que também participou na reunião, prevê uma taxa de ocupação hoteleira próxima da lotação esgotada, à semelhança do que se tem verificado em anos anteriores. Esse cenário reforça a necessidade de preparar com rigor todos os detalhes de uma operação que envolve não apenas o recinto do Santuário, mas também toda a malha urbana envolvente.

Entre as medidas em análise está o reforço dos pontos de abastecimento de água nas imediações do Santuário e nas avenidas próximas. A intenção surge na sequência dos efeitos da tempestade Kristin, que reduziu significativamente as zonas de sombra, sobretudo na área do recinto, agravando o desconforto em dias de maior calor e exposição solar.