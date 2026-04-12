Vila Franca de Xira promoveu saúde e prevenção no segundo Open Day da Saúde

O Campus de Saúde da Misericórdia de Vila Franca de Xira realizou, a 7 de Abril, a segunda edição do Open Day da Saúde de Vila Franca de Xira, reunindo cerca de 160 participantes no Museu do Neo-Realismo (MNR). A iniciativa contou com a colaboração de dezenas de profissionais e parceiros, entre os quais o Hospital da Luz Clínica de Vila Franca de Xira e a ULS Estuário do Tejo.

Segundo o director-geral executivo da instituição, Marco de Sousa Nunes, o balanço do evento foi positivo. “Foi um sucesso, a participação nos rastreios de prevenção para a saúde ultrapassou as nossas expectativas com 104 participantes”, afirmou.

O evento integrou também um ciclo de conversas sobre saúde, que decorreu no auditório do museu e reuniu cerca de 60 pessoas. Na sessão de abertura, a vereadora da Cultura da Câmara de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, sublinhou a importância de iniciativas que promovam uma visão integrada da saúde. “Promover a saúde não é apenas tratar quando algo falha. É criar condições para que a vida possa ser vivida com mais dignidade, com mais equilíbrio, com mais segurança e com mais esperança”, destacou, defendendo uma abordagem em rede que una diferentes sectores e saberes.

Já o Provedor da Misericórdia de Vila Franca de Xira, Armando Jorge de Carvalho, reforçou o papel histórico da instituição. “Temos plena consciência do nosso papel há 463 anos, assente na proximidade, na responsabilidade social e na capacidade de construir pontes entre diferentes sectores - público, social e privado - sempre com um único foco: as pessoas”, afirmou.

As apresentações das conversas de saúde foram marcadas pela clareza e acessibilidade, tendo sido pensadas para públicos não especialistas. A directora técnica do Campus de Saúde, Cristina Oliveira, explicou que o objectivo foi valorizar uma abordagem centrada no ser humano: “O foco não está apenas nas doenças e limitações, mas nas pessoas no seu todo”, afirmou.

Durante o evento, houve ainda referências à ligação simbólica com o espaço que acolheu a iniciativa. Alves Redol, figura maior do neorrealismo português, foi lembrado pela sua obra centrada na dignidade e resistência humana, valores que os organizadores consideram alinhados com a missão da instituição.

Para Marco de Sousa Nunes, iniciativas como o Open Day assumem um papel fundamental na aproximação à comunidade. “Quando falamos de saúde falamos, acima de tudo, de pessoas. Falamos das famílias do nosso concelho, dos nossos vizinhos e dos nossos utentes. Falamos de histórias concretas”, afirmou, destacando a importância da prevenção.

A organização já prepara a próxima edição, prevendo assinalar o Dia Mundial da Saúde de 2027 com a realização das primeiras Jornadas da Saúde de Vila Franca de Xira. A iniciativa deverá voltar a contar com a parceria entre entidades públicas, privadas e do setor social, incluindo a autarquia local, a ABEI – Associação para o Bem Estar Infantil e os SMAS de Vila Franca de Xira.