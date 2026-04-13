Alverca Space Hub vai construir satélites no complexo da Força Aérea

A cidade de Alverca vai entrar na corrida espacial e vai ter a primeira fábrica nacional dedicada a produzir satélites. As instalações industriais estão a ser construídas na base área da Força Aérea Portuguesa (FAP), junto às OGMA, e representam um investimento de 1,5 milhões de euros. A obra tem conclusão prevista até meados deste ano.

A informação foi tornada pública no final de Março pela Força Aérea Portuguesa durante a colocação em órbita do satélite CA-01, lançado pela SpaceX, com tecnologia de radar de abertura sintética (SAR), que promete ser o primeiro satélite da “Constelação do Atlântico”, que visa permitir a observação contínua do território mesmo em condições de muita nebulosidade para fins de defesa e segurança.

O Alverca Space Hub vai ser uma infraestrutura fabril, que se dedicará à construção de satélites de tipologia SAR bem como promover o desenvolvimento e expansão de outras oportunidades de tecnologia espacial no contexto europeu.

Num primeiro momento o Alverca Space Hub começará por se dedicar à construção de oito satélites, de 230 quilos cada, podendo depois vir a criar satélites para outros países europeus. Segundo a FAP pelo menos quatro satélites SAR da Constelação do Atlântico vão ser comprados a uma empresa finlandesa, sendo os restantes oito construídos de raiz em Alverca. Pedro Costa, chefe do Centro de Operações Espaciais da Força Aérea Portuguesa, notou publicamente durante o lançamento do primeiro satélite a existência de uma lacuna na Europa face à produção destes equipamentos e salientou que a fábrica de Alverca vai permitir integrar satélites em instalações seguras, montando um modelo de negócio que seja sustentável.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE