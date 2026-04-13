Azambuja homenageia em Maio presidentes de junta eleitos após o 25 de Abril

A Câmara de Azambuja vai homenagear todos os presidentes de junta que foram eleitos no concelho desde 1976, numa cerimónia que se vai realizar a 14 de Maio, Quinta-Feira da Ascensão e feriado municipal. A informação foi avançada em reunião camarária pelo presidente do município, Silvino Lúcio.



O tributo, que nalguns casos será a título póstumo, tem como objectivo reconhecer e agradecer o papel desempenhado por aqueles que tendo sido eleitos presidentes de junta se dedicaram à causa pública, às freguesias e aos seus fregueses. A cerimónia vai também contar com a habitual homenagem a funcionários do município que completam 10, 20 e 30 anos de serviço nos quadros da autarquia.