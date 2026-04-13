Sociedade | 13-04-2026 09:24
Fogo destrói edifício devoluto junto à estação da Póvoa de Santa Iria
Incêndio não causou vítimas mas gerou forte aparato.
Um incêndio de grandes dimensões num edifício devoluto gerou forte apreensão na comunidade na noite de domingo, 12 de Abril, junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado depois das 22h10. O fogo foi combatido durante a noite por três dezenas de operacionais dos diversos corpos de bombeiros do concelho e na manhã de segunda feira ainda se encontrava o fogo em fase de rescaldo.
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