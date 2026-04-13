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Sociedade | 13-04-2026 09:24

Fogo destrói edifício devoluto junto à estação da Póvoa de Santa Iria

Fogo destrói edifício devoluto junto à estação da Póvoa de Santa Iria
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Incêndio não causou vítimas mas gerou forte aparato.

Um incêndio de grandes dimensões num edifício devoluto gerou forte apreensão na comunidade na noite de domingo, 12 de Abril, junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado depois das 22h10. O fogo foi combatido durante a noite por três dezenas de operacionais dos diversos corpos de bombeiros do concelho e na manhã de segunda feira ainda se encontrava o fogo em fase de rescaldo.

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