Fogo destrói edifício devoluto junto à estação da Póvoa de Santa Iria

Um incêndio de grandes dimensões num edifício devoluto gerou forte apreensão na comunidade na noite de domingo, 12 de Abril, junto à estação de comboios da Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira. O alerta foi dado depois das 22h10. O fogo foi combatido durante a noite por três dezenas de operacionais dos diversos corpos de bombeiros do concelho e na manhã de segunda feira ainda se encontrava o fogo em fase de rescaldo.