uma parceria com o Jornal Expresso
13/04/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-04-2026 13:34

Funeral do empresário Mário Colaço é amanhã no Arneiro das Milhariças

Funeral do empresário Mário Colaço é amanhã no Arneiro das Milhariças
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Sócio-gerente da empresa Orcopeças, ligada ao comércio de peças e acessórios para automóveis, faleceu no domingo aos 73 anos.

Faleceu no domingo, 12 de Abril, o empresário Mário Colaço, sócio-gerente da Orcopeças, empresa com mais de quatro décadas de actividade sediada em Santarém. Contava 73 anos. O velório tem lugar na casa mortuária do Arneiro das Milhariças a partir das 14h00 desta segunda-feira.
O funeral decorre na manhã de terça-feira, 14 de Abril, a partir das 11h00, com cerimónia religiosa na Igreja de Arneiro das Milhariças, seguida de cortejo fúnebre até ao cemitério da mesma aldeia, onde o corpo será sepultado.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1765
    08-04-2026
    Capa Vale Tejo
    08-04-2026
    Especiais de O MIRANTE
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região