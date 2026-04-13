Sociedade | 13-04-2026 13:34
Funeral do empresário Mário Colaço é amanhã no Arneiro das Milhariças
Sócio-gerente da empresa Orcopeças, ligada ao comércio de peças e acessórios para automóveis, faleceu no domingo aos 73 anos.
Faleceu no domingo, 12 de Abril, o empresário Mário Colaço, sócio-gerente da Orcopeças, empresa com mais de quatro décadas de actividade sediada em Santarém. Contava 73 anos. O velório tem lugar na casa mortuária do Arneiro das Milhariças a partir das 14h00 desta segunda-feira.
O funeral decorre na manhã de terça-feira, 14 de Abril, a partir das 11h00, com cerimónia religiosa na Igreja de Arneiro das Milhariças, seguida de cortejo fúnebre até ao cemitério da mesma aldeia, onde o corpo será sepultado.
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