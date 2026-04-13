Funeral do empresário Mário Colaço é amanhã no Arneiro das Milhariças

Faleceu no domingo, 12 de Abril, o empresário Mário Colaço, sócio-gerente da Orcopeças, empresa com mais de quatro décadas de actividade sediada em Santarém. Contava 73 anos. O velório tem lugar na casa mortuária do Arneiro das Milhariças a partir das 14h00 desta segunda-feira.

O funeral decorre na manhã de terça-feira, 14 de Abril, a partir das 11h00, com cerimónia religiosa na Igreja de Arneiro das Milhariças, seguida de cortejo fúnebre até ao cemitério da mesma aldeia, onde o corpo será sepultado.