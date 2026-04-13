Mulheres assaltaram loja no Forte da Casa mas foram apanhadas à porta

Três mulheres, com idades entre os 35 e os 63 anos, foram detidas no dia 9 de Abril, na freguesia do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, pelo crime de furto em estabelecimento comercial.

De acordo com informações divulgadas pela PSP, a ocorrência teve início após uma comunicação para a esquadra local a dar conta de um furto em curso no interior de uma loja. Os agentes deslocaram-se de imediato ao local, onde encontraram as suspeitas já interceptadas pelo vigilante do estabelecimento. O funcionário de segurança conseguiu recuperar os artigos subtraídos, cujo valor total ascendia a 59,80 euros, antes da chegada das autoridades.

Após a formalização da denúncia, as três mulheres foram detidas pela polícia. Segundo a PSP, as suspeitas possuem um historial criminal significativo, sobretudo relacionado com crimes contra o património, tendo sido já identificadas e detidas diversas vezes por furtos em superfícies comerciais. As detidas foram posteriormente notificadas para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, em Vila Franca de Xira, onde serão sujeitas a primeiro interrogatório judicial.