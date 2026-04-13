Novo comandante dos Bombeiros de Vila Franca de Xira promete competência e disciplina

Reforçar a capacidade operacional do corpo de bombeiros de Vila Franca de Xira, valorizar os seus bombeiros, investir na formação e garantir prontidão na resposta operacional à altura das necessidades são algumas das prioridades para o novo comandante da corporação, Pedro Carolino, que tomou posse na última semana. A cerimónia de tomada de posse reuniu bombeiros, familiares, autarcas, dirigentes e comandantes de corporações vizinhas, com Pedro Carolino a reconhecer a honra e a responsabilidade do desafio que agora abraçou.

Substitui no cargo o seu pai, Paulo Carolino, que exerceu funções de comandante em substituição durante dois anos, depois da saída do cargo por limite de idade de Elviro Passarinho. “Assumir o comando desta casa é uma grande honra, mas também uma grande responsabilidade. É uma casa com uma história grande, com muita identidade e um papel muito importante na resposta à população”, frisou o responsável, lembrando a importância que gerações de bombeiros tiveram na construção da identidade da associação.

“O valor de um corpo de bombeiros mede-se pelas pessoas que o servem. Pela competência, disciplina, formação e espírito de missão. É com base nestes princípios que vamos continuar a trabalhar”, afirma Pedro Carolino. Para o novo comandante, um corpo de bombeiros constrói-se todos os dias com trabalho, união e sentido de missão. “É isso que quero para esta casa. Vou assumir estas funções com seriedade, rigor e total dedicação. Neste comando vão encontrar exigência, compromisso, respeito e lealdade”, referiu.

Direcção quer mais qualidade

Já para Bernardino Lima, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira, o momento é de exigir excelência e serviço à comunidade. “Falou mais alto o seu amor pela Vila Franca que o viu nascer para a vida e agora a sua vida de trabalho. Acreditamos que com o Pedro Carolino se abre um novo ciclo que vai transformar o nosso quartel num local mais rigoroso, mais bem formado e mais bem preparado para a prestação de um socorro mais eficiente”, afirmou. O dirigente não escondeu a vontade da direcção em vir a ter um aumento de qualidade na prestação do serviço e de um maior rigor na forma como o serviço será praticado.

Por fim, Arlindo Dias, em representação da Câmara de Vila Franca de Xira, destacou o facto de com esta tomada de posse as seis corporações do concelho já estarem com todos os seus comandantes em funções. “Da parte da câmara podemos garantir a continuidade da estratégia de aprofundamento da organização conjunta, que se iniciou com a entrada em funcionamento da Central Municipal de Operações de Socorro, no dia 31 de Outubro. Continuaremos o trabalho que temos vindo a desenvolver, até ao nível dos apoios financeiros para as associações de bombeiros”, defendeu. Segundo Arlindo Dias, este ano o município espera também reforçar os apoios financeiros para o sistema de protecção municipal, ao nível dos meios e recursos.