Parque do Bonito continua de portas fechadas à espera de 400 mil euros

O Parque Verde do Bonito continua fechado ao público e sem prazo para reabrir, numa altura em que a Câmara do Entroncamento admite não ter, para já, capacidade financeira para suportar a intervenção necessária. O tema marcou a última reunião do executivo, com a oposição a exigir esclarecimentos sobre os danos registados no espaço e sobre o plano previsto para devolver o parque à população.

O vereador Valter Bouça, da coligação PSD/CDS quis saber o que já foi feito no local, o que falta executar e quando poderá o parque voltar a estar disponível. O presidente da câmara, Nelson Cunha, respondeu que a recuperação exige um investimento elevado, apontando para um valor na ordem dos 300 mil euros, embora outros levantamentos municipais façam subir a estimativa para cerca de 432 mil euros. Segundo o autarca, apesar de já terem sido realizadas algumas intervenções de manutenção, como limpezas, remoção de árvores e tratamento de espaços verdes, a reabertura integral do parque depende de obras mais profundas, para as quais o município não dispõe actualmente de verba cabimentada. Nelson Cunha explicou que os danos resultam das intempéries registadas no início do ano, mas também da falta de manutenção acumulada, sobretudo ao nível dos passadiços de madeira e da estabilidade dos terrenos, situação agravada pela subida do nível da água da albufeira durante os temporais.

A vereadora Maria Grácio questionou os valores apresentados, defendendo que os prejuízos indicados no documento municipal carecem de maior detalhe. A eleita sugeriu mesmo uma visita ao local para que os vereadores possam avaliar no terreno a dimensão dos estragos. Nelson Cunha mostrou-se disponível para agendar essa deslocação, justificando as diferenças nos montantes com o facto de os levantamentos terem sido feitos por vários serviços municipais, de áreas como espaços verdes, urbanismo e outras.